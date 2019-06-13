Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть км

Пепловый выброс высотой до шести километров зафиксировали утром 13 июня на камчатском вулкане Ключевском.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пепловый шлейф протянулся в западном и северо-западном направлениях от исполина.

Пеплопадов в жилых районах края нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп рядом с ним не регистрировали.

Напомним, накануне Ключевской выбросил столб пепла на пять километров. Шлейф протянулся на десять километров к северу.

Сейчас вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.