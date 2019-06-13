У жителя Камчатки изъяли 1,2 тонны красной рыбы

Более 1,2 тонны нелегально добытой нерки обнаружили у жителя Камчатского края сотрудники полиции и инспекторы ассоциации "Река Большая".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ассоциации, нарушителя поймали на западе полуострова на стационарном посту у поселка Дальний. Автомобиль мужчины остановили для досмотра и обнаружили в кузове 805 лососей. Разрешения на лов рыбы и ее транспортировку у хозяина груза не оказалось.

Нерку передали на ответственное хранение. Общая сумма ущерба превысила девять миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.