В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

По словам мужчины, строительный гвоздь попал ему в носоглотку во время ремонта. Рана была небольшой и он просто обработал ее зеленкой. В 2018 году он впервые обратился к врачу, но отказался идти дальше из-за страха перед неудачным исходом операции.

В этом году мужчина снова обратился к врачам из-за жалоб на снижение слуха. Несмотря на то, что гвоздь ему не мешал, инородный предмет все же было решено извлечь.

- Главная сложность заключалась в том, что инородное тело находилось внутри два года, и все это время шло воспаление. Уже была эрозия крупных кровеносных сосудов, и мы могли получить обильное кровотечение, - прокомментировал ситуацию врач лор-отделения ККБ № 1 Александр Карпов.

Операция прошла удачно, сейчас мужчина готовится к выписке.