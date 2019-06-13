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13.06.2019 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске организаторы опасного аттракциона попали под следствие

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске возбудили уголовное дело по факту травмирования двух пятилетних девочек на надувном аттракционе в центре города. Батут оказался с отверстием, в которое провалились дети.

Фото: Следственный Комитет Российской Федерации.
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Оба случая произошли 9 июня. Установлено, что девочки упали с метровой высоты. Одна из них сломала позвоночник, у второй перелом запястья. Девочку с травмой позвоночника госпитализировали.

Дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила старшая помощница руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности.

Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку  в отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей на наличие в их действиях признаков халатности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск ЧП на аттракционах
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