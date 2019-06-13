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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке открылся МедиаСаммит-2019

Текст: Юлия Гарднер, Дина Непомнящая

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит открылся 13 июня на острове Русском. Кампус ДВФУ традиционно собрал представителей СМИ России и стран АТР.

Участникам предлагают получить новые знания в областях медиа, SMM и PR-технологий, узнать о креативных методологиях для развития бизнеса. Отдельный блок посвящен урбанистике и городским сообществам.

Фото: Фотослужба информационного агентства БНК
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- На МедиаСаммите организовано порядка 70 лекций, в которых смогут поучаствовать все - от блогеров до профессиональных журналистов, - рассказал на торжественной церемонии открытия губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Мастер-классы для участников проведут секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок", обладатель премии "Золотое перо России" Владимир Касютин, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев, российский политический технолог и политический деятель Константин Калачев и другие эксперты отрасли.

- МедиаСаммит стал широкой площадкой, объединившей власть, бизнес, общество и медиасообщество. Здесь мы имеем возможность поднимать волнующие нас проблемы и находить пути их решения, - отметил председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит продлится до 15 июня.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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