Слесарь Балаковской АЭС победил на чемпионате профмастерства

Отраслевой чемпионат профмастерства AtomSkills-2019, завершившийся в Екатеринбурге 11 июня 2019 года, принес Балаковской АЭС золото.

Первое место в компетенции "Ремонт и наладка промышленного оборудования" завоевал слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта Балаковской атомной станции Алексей Аброшин. Экспертом в этой компетенции выступал ведущий инженер цеха централизованного ремонта Василий Корольков.

AtomSkills определял лучших по профессии среди 13 дивизионов, дирекций и управляющих компаний, входящих в контур Госкорпорации "Росатом", и проводился по методике чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills. С каждым годом конкуренция на чемпионате, равно как и профессионализм участников, растут. Количество предприятий и опорных вузов Росатома, представивших на площадке AtomSkills-2019 своих участников, увеличилось до 80. Возросло и количество профессиональных компетенций - их стало 31. В этом году добавились компетенции: "Специалист по сметному делу", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Эколог" (в презентационном формате) и "Работы на универсальных станках".

Представители Балаковской АЭС вошли в состав сборной команды электроэнергетического дивизиона - концерна "Росэнергоатом", показав хорошие результаты на дивизиональном чемпионате REASkills-2019. Алексей Аброшин, завоевавший награду высшего достоинства, поделился впечатлениями: "В отраслевом чемпионате AtomSkills участвую уже третий раз, но в этом году ехал только за званием чемпиона. Если честно, в процессе соревнований отмечал для себя некие "качели" - что-то получалось идеально, а где-то возникали препятствия в выполнении заданий. До последнего не знал результата. Услышал свое имя в числе золотых призеров чемпионата лишь при объявлении результатов на награждении. Волнение и обстоятельства побеждены! Впереди - новые цели".

Еще одно золото чемпионата в Балаково привез электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций "БалАЭР" - филиала ОАО "Атомэнергоремонт" Кирилл Кравец (эксперт - Игорь Липанов) в компетенции "Электромонтаж".

По традиции, из числа победителей чемпионата AtomSkills-2019 будет сформирована сборная команда Росатома для участия в VI Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019, на котором четыре года подряд сборная Росатома удерживала абсолютное лидерство.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 километрах северо-восточнее Балакова Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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