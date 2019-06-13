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13.06.2019 11:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор открыл крупный молочный комплекс в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новый животноводческий комплекс запущен в четверг в селе Елбань Маслянинского района Новосибирской области. Участие в официальном открытии предприятия принял глава региона Андрей Травников, который отметил, что правительство области участвует и помогает в реализации различных проектов на территории района. Например, для поддержки таких крупных производителей, как компания "Сибирская нива", которая реализовала проект нового комплекса, региональное правительство развивает логистическую инфраструктуру.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
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По данным компании, новый комплекс рассчитан на шесть тысяч голов коров. Проектная мощность - 62 тысячи тонн молока в год. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 миллиарда рублей, создано 130 рабочих мест. На предприятии смонтированы две доильные "карусели",  система водоочистки, пять вертикальных танков - охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Андрей Травников также ознакомился с еще одним маслянинским проектом. "Сибирская академия молочных наук" строит здесь молокозавод, на котором будет создано 400 рабочих мест. Предполагается, что предприятие станет крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции - твердых и полутвердых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов.

Сырое молоко, производимое на животноводческих комплексах "Сибирской нивы", будет направляться для переработки на молочный завод. На проектную мощность предприятие планирует выйти в 2024 году, тогда его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки или 420 тысяч тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Справка

Для комплекса "Елбань" приобретено шесть тысяч нетелей голштинской породы, которую отличает высокая продуктивность. Комплекс в селе Елбань - третий в Маслянинском районе у "Сибирской нивы". В селе Борково содержится 2500 голов КРС. В конце 2017 года завершена модернизация комплекса в селе Пеньково: поголовье увеличилось с 1800 до пяти тысяч голов дойного стада.

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