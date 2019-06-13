Губернатор открыл крупный молочный комплекс в Новосибирской области

Новый животноводческий комплекс запущен в четверг в селе Елбань Маслянинского района Новосибирской области. Участие в официальном открытии предприятия принял глава региона Андрей Травников, который отметил, что правительство области участвует и помогает в реализации различных проектов на территории района. Например, для поддержки таких крупных производителей, как компания "Сибирская нива", которая реализовала проект нового комплекса, региональное правительство развивает логистическую инфраструктуру.

По данным компании, новый комплекс рассчитан на шесть тысяч голов коров. Проектная мощность - 62 тысячи тонн молока в год. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 миллиарда рублей, создано 130 рабочих мест. На предприятии смонтированы две доильные "карусели", система водоочистки, пять вертикальных танков - охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Андрей Травников также ознакомился с еще одним маслянинским проектом. "Сибирская академия молочных наук" строит здесь молокозавод, на котором будет создано 400 рабочих мест. Предполагается, что предприятие станет крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции - твердых и полутвердых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов.

Сырое молоко, производимое на животноводческих комплексах "Сибирской нивы", будет направляться для переработки на молочный завод. На проектную мощность предприятие планирует выйти в 2024 году, тогда его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки или 420 тысяч тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Справка

Для комплекса "Елбань" приобретено шесть тысяч нетелей голштинской породы, которую отличает высокая продуктивность. Комплекс в селе Елбань - третий в Маслянинском районе у "Сибирской нивы". В селе Борково содержится 2500 голов КРС. В конце 2017 года завершена модернизация комплекса в селе Пеньково: поголовье увеличилось с 1800 до пяти тысяч голов дойного стада.