На Алтай обрушатся дожди, град и грозы

На территории Алтайского края в четверг днем еще сохранится жаркая погода на уровне 25-30 градусов выше нуля, но уже завтра на фоне теплой температуры выпадут обильные осадки.

Об этом сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в отдельных, особенно предгорных районах ожидаются сильные дожди с затяжными грозами, а также град.

Прольются дожди и в Барнауле. Подобная картина сохранится и в последующие два дня, причем в воскресенье столбики термометров опустятся до +18-23, а местами до +13-18 градусов.

В начале следующей недели дождь и грозы сохранятся, но интенсивность осадков пойдет на убыль. Дневная температура в среднем будет составлять 20-23 градуса тепла. При этом ветер ожидается южный и вполне умеренный, в районе 5-10 метров в секунду.