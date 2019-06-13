Онлайн-кассы от "Ростелекома" набирают популярность в Сибири

Новости

Кабмин одобрил поэтапную отмену репатриации рублевой выручки экспортеров 13:23
В Петербурге простились с депутатом Павлом Зеленковым 13:19
Сын Алибасова: Мы судимся с производителями "Крота" не из-за денег 13:17
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию 13:10
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке 13:05
В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот 13:05
Названа причина смерти 44-летнего участника "Голоса" Алексея Сафиулина 13:05
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив 13:05
На границе Крыма поймали контрабандистку с 8 кг украшений 13:05
Россияне не хотят покупать Lada Xray 13:00
Умерла актриса из "Секса в большом городе" 12:59
В Госдуме обещали меры в ответ на размещение в Польше беспилотников США 12:56
Лавров обсудит со швейцарским коллегой российские интересы в Грузии 12:52
В Перми пациентка избила тазиком врачей "скорой" 12:50
Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшее время побывает на Кубе 12:49
В столице впервые пройдет артфестиваль "Москва-Париж-Москва" 12:34
От чего зависит цвет скорлупы и желтка яиц 12:25
Опрос: Что школьнику лучше всего читать летом 12:20
В Перми установили памятную плиту с ошибкой 12:14
СФ: Переименование Киева не скажется на жизни рядовых граждан Украины 12:05
"Урал" выпустит "бескапотник" с кабиной от MAN 12:04
История и культура Беларуси украсят церемонию открытия Европейских игр 12:00
Бывшего главу Рязани задержали из-за не построенной детской площадки 11:58
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета 11:51
Под Калининградом "Бастионы" уничтожили корабли условного противника 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Как правильно выбрать клубнику
Как правильно выбрать клубнику
13.06.2019 12:03
Проект: В регионах

Онлайн-кассы от "Ростелекома" набирают популярность в Сибири

Компания "Ростелеком" отметила в Сибири рост интереса к онлайн-кассам, которые представляют собой современное решение для малого и среднего бизнеса.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Это предложение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому уже с 1 июля 2019 года перейти на использование онлайн-касс обязаны бизнесмены, работающие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) или на патенте с привлечением наёмных работников. Также к этому сроку внедрить новую систему должны организации и индивидуальные предприниматели, которые раньше выдавали бланки строгой отчетности.

Кроме того, кассовое решение от "Ростелекома" позволит сэкономить: если предприниматели успеют зарегистрировать новое оборудование в Федеральной налоговой службе до 1 июля 2019 года, то они получат право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.

"Компания "Ростелеком" сейчас предлагает услугу по внедрению онлайн-касс в двух вариантах: это простые и недорогие кнопочные кассы "Элвес-МФ" и онлайн-кассы нового поколения АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом. Кассы SIGMA7 удобны в работе, ведут базу клиентов, управляют скидками и программами лояльности, а по функциям вполне способны заменить сразу товароведа, маркетолога и аналитика. Причем все оборудование можно купить в рассрочку на 12 месяцев", - отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО "Ростелеком".

Онлайн-касса SIGMA7 выглядит как планшет, поддерживает выход в интернет через проводное соединение и через Wi-Fi или 3G, а кроме того, касса дополнена облачным личным кабинетом руководителя, где отражаются главные показатели бизнеса. При этом заказать онлайн-кассы предприниматели могут в удобной для себя комплектации и выбрать только то оборудование, которое необходимо для конкретного бизнеса.

Предпринимателям решение от "Ростелекома" доступно в трех вариантах для одного из типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Для каждого из них доступны тарифы "Старт", "Развитие" и "Бизнес". Последние два позволяют работать с ЕГАИС и интегрировать систему товарного учёта с программой 1С. При этом для всех вариантов предусмотрено бесплатное обновление кассового программного обеспечения.

Подробности о продукте "Онлайн-касса" можно узнать в офисах продаж "Ростелекома" и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам
В Иране назвали условия возобновления диалога с США
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В США "украинизировали" название Киева