Онлайн-кассы от "Ростелекома" набирают популярность в Сибири

Компания "Ростелеком" отметила в Сибири рост интереса к онлайн-кассам, которые представляют собой современное решение для малого и среднего бизнеса.

Это предложение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому уже с 1 июля 2019 года перейти на использование онлайн-касс обязаны бизнесмены, работающие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) или на патенте с привлечением наёмных работников. Также к этому сроку внедрить новую систему должны организации и индивидуальные предприниматели, которые раньше выдавали бланки строгой отчетности.

Кроме того, кассовое решение от "Ростелекома" позволит сэкономить: если предприниматели успеют зарегистрировать новое оборудование в Федеральной налоговой службе до 1 июля 2019 года, то они получат право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.

"Компания "Ростелеком" сейчас предлагает услугу по внедрению онлайн-касс в двух вариантах: это простые и недорогие кнопочные кассы "Элвес-МФ" и онлайн-кассы нового поколения АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом. Кассы SIGMA7 удобны в работе, ведут базу клиентов, управляют скидками и программами лояльности, а по функциям вполне способны заменить сразу товароведа, маркетолога и аналитика. Причем все оборудование можно купить в рассрочку на 12 месяцев", - отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО "Ростелеком".

Онлайн-касса SIGMA7 выглядит как планшет, поддерживает выход в интернет через проводное соединение и через Wi-Fi или 3G, а кроме того, касса дополнена облачным личным кабинетом руководителя, где отражаются главные показатели бизнеса. При этом заказать онлайн-кассы предприниматели могут в удобной для себя комплектации и выбрать только то оборудование, которое необходимо для конкретного бизнеса.

Предпринимателям решение от "Ростелекома" доступно в трех вариантах для одного из типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Для каждого из них доступны тарифы "Старт", "Развитие" и "Бизнес". Последние два позволяют работать с ЕГАИС и интегрировать систему товарного учёта с программой 1С. При этом для всех вариантов предусмотрено бесплатное обновление кассового программного обеспечения.

Подробности о продукте "Онлайн-касса" можно узнать в офисах продаж "Ростелекома" и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"