В Ингушетии в автоаварии погибли три человека

На федеральной трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии в ДТП погибли три человека. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

На 588 километре автомагистрали, перед поворотом к аэропорту "Магас", на большой скорости столкнулись легковой и грузовой автомобили. Столкновение "КАМАЗа" и отечественной "девятки" произошло около пяти часов вечера.

В результате сильного удара два человека скончались от полученных травм на месте, еще один пассажир легковушки умер по дороге в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства трагедии.