В Кабардино-Балкарии недалеко от школы прогремел взрыв

Сегодня в первой половине дня возле школы № 10 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошел взрыв. Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в результате инцидента никто не пострадал.

- Взрыв действительно был, сейчас на месте работает полиция. Скорее всего, случилась утечка газа, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по КБР Мурат Багов.

По его словам, взрыв произошел за территорией школы, само здание не пострадало. Обстоятельства происшествия выясняются.