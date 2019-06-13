Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Скончался известный журналист Андрей Петров, сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Андрей Александрович окончил факультет журналистики Ленгосуниверситета, работал в крупнейших петербургских печатных изданиях - газетах "Смена", "Вести", "Санкт-Петербургские ведомости". Занимал должности шеф-редактора "Невского времени" и первого заместителя редактора "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге". В начале 1990-х возглавлял отделение ИТАР-ТАСС в Петербурге.

Четыре года назад Андрей Петров переехал в Москву. В столице от вначале работал шеф-редактором интернет-издания "Русская планета", затем перешел в "Парламентскую газету" на должность редактора сайта.

О месте и времени прощания близкие журналиста пока не сообщили.