В Петербурге простились с депутатом Павлом Зеленковым

В Мариинском дворце прошла гражданская панихида по депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павлу Зеленкову, сообщает официальный сайт парламента Северной столицы.

Павел Геннадьевич Зеленков, член бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, скоропостижно скончался 11 июня на 51 году жизни.

Депутата похоронят на Волковском православном кладбище.

Дополнительные выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга будут назначены после того, как на заседании депутатов будет объявлено о досрочном прекращении полномочий парламентария. Ближайшее заседание пройдет 19 июня.

Павел Зеленков окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году был избран главой муниципального округа "Звездное", в 2016 году стал депутатом Законодательного собрания Петербурга по одномандатному избирательному округу №21. С 2007 года - член партии "Единая Россия".