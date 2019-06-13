Пенсионерка трое суток блуждала в лесу под Сочи

В Лазаревском районе Сочи спасатели обнаружили пожилую женщину, пропавшую в лесу несколько дней назад. Об этом "РГ" сегодня сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРСПО) МЧС России.

По словам спасателей, 78-летнюю женщину искали на протяжении трех суток. В операции участвовали кинологи и волонтерские отряды. С каждым днем зона обследования местности расширялась.

"Пострадавшая была найдена накануне 12 июня сотрудниками Лазаревского подразделения ЮРПСО в русле ручья Вишневка, на удалении 5 километров от поселка. У женщины наблюдались признаки серьезного переохлаждения, дыхание было слабым", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели вынесли на носилках пенсионерку из леса и передали ее врачам "скорой помощи".