В Крым придут грозовые ливни и шквалистый ветер

В Республике Крым в четверг объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - сообщили в гидрометцентре.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Симферополе, Севастополе, на ЮБК и на востоке региона.

Дневная температура воздуха на полуострове сейчас достигает 30 градусов выше нуля, а ночная - 20-23 градусов. Вода в Черном море у берегов полуострова прогрелась до 20-25 градусов.