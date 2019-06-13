В Челябинске завели дело о похищении ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения четырехлетнего мальчика, пропавшего из двора жилого дома 9 июня, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, 28-летний мужчина в одном из дворов Ленинского района Челябинска похитил четырехлетнего мальчика, и до настоящего времени удерживает его в неустановленном месте, - сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. - В совершении преступления подозревается местный житель, биологический отец мальчика - Громов Максим Сергеевич, 1990 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ), предусматривающей наказание на срок от пяти до 12 лет лишения свободы.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении подозреваемого и ребенка, просят сообщить ее по телефонам: 8(351) 253-52-51, 729-80-43, 253-74-42, 253-75-01, 253-55-84.