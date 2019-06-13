В челябинском нацпарке "Таганай" полностью сгорел музей природы

В Челябинской области в национальном парке "Таганай" полностью сгорело деревянное здание музея природы, сообщили в четверг в администрации учреждения.

ЧП случилось вечером 12 июня. Огонь начал распространяться снаружи, возле одной из кладовых, что позволяет предполагать поджог. Пожарная сигнализация сработала в 22.40. Первыми пожар обнаружили госинспекторы, которые дежурили в Центральной усадьбе. Здание музея со всеми пристройками отстоять не удалось.

- Имущество - серьёзная потеря для нас, но невосполнимый урон - это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В музее хранилась книга с 40 тысячами подписей, собранных в своё время жителями Челябинской области в поддержку создания "Таганая", чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений - рассказал директор национального парка "Таганай" Алексей Яковлев.

Кроме самого музея пожар повредил два квадроцикла, автомобиль УАЗ и снегоход, которые были припаркованы под навесом во дворе. Материальный ущерб подсчитывается, отметили в администрации парка.