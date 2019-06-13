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Станислав Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Новости
    13.06.2019, 16:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер, блогер и телеведущий Станислав Садальский сообщил о смерти легендарной советской певицы Ирины Бржевской, справедливо возмутившись, что это трагическое событие было практически проигнорировано большинством СМИ.

"Только что узнал, что умерла Ирина Бржевская. Еще два месяца назад! И ни слова в новостях, ни звука на ТВ! Стыдно! Стыдно за наше эстрадное братство, которое давно уже лишь ***", - пишет Садальский в своем Instagram.

Далее артист укоряет периодику в том, что про всякую *** (ерунду) "пишут каждый день, а проводить достойно легендарную певицу, одну из последних из той блестящей плеяды звезд 50-60-х - нет! - на это ни ума, ни сердца не хватает".

"Повторить исполнение Бржевской было невозможно, так же, как невозможно было спутать ее голос с чьим-то другим. Высокий, хрустальный, неземной. Гагарин, восхищенный ее талантом, однажды на руках отнес певицу со сцены", - рассказывает Садальский. Добавив, что был и остается большим поклонником певицы.

Ирина Сергеевна Бржевская родилась 27 декабря 1929 года в Москве в семье народного артиста РСФСР, актера и актера-чтеца Сергея Бржеского. В детстве занималась в балетном и театральном кружках Дворца пионеров. Окончила ГИТИС по специальности "артистка театра музыкальной комедии". Заслуженная артистка РСФСР.

Самые известные песни - "Геологи" Пахмутовой и Добронравова, "Московские окна" Хренникова и Матусовского, "Хороши вечера на Оби" Фаттаха и Семернина.

В 1965-м снялась в телевизионном мюзикле "Новогодний календарь".

Ирина Сергеевна Бржевская умерла 17 апреля на девяностом году жизни.

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