Тарасенко прокомментировал победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли. По словам Тарасенко, он собирается привезти трофей в Новосибирск, где хоккеист начинал свою карьеру.

"Моя жена родила ребенка на прошлой неделе. Теперь мы выиграли Кубок. Это лучшая неделя в моей жизни", - приводит слова Владимира "Спорт-Экспресс". "Кубок тяжелее, чем я думал. Это невероятные ощущения. Есть огромное желание снова завоевать его. Кстати, с Кубком поеду в Новосибирск".

Напомним, "Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. В ночь со среды на четверг по Москве команда Тарасенко победила на выезде "Бостон" в седьмом матче серии со счетом 4:1.

К слову, бывший клуб Владимира СКА уже успел поздравить нападающего с титулом. "Поздравляем Тарасенко с победой в Кубке Стэнли. Molodchik!" - говорится в сообщении СКА.