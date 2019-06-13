В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

В Индии более пятидесяти детей погибли в результате отравления плодами личи. За последние десять дней в округе Музаффарпур индийского штата Бихар зарегистрировано 53 смертельных случая.

В настоящее время несколько десятков детей находятся в реанимации со схожим диагнозом. Врачи борются за их жизни. Ранее сообщалось о 43 погибших детях, которые употребляли в пищу плоды личи, передает издание The Hindu.

Специалисты отмечают, что в плодах личи могли содержаться токсины, которые спровоцировали вспышку острого энцефалита.