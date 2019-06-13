В Кремле пока не видели инициатив по смягчению статьи о наркопреступлениях

Инициатива депутатов по смягчению 228 статьи УК - если она поступит - будет рассмотрена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, поддержит ли президент инициативу депутатов по смягчению 228 статьи УК, Песков сказал, что ему неизвестно о таком предложении.

"Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно: они должны быть конкретно сформулированы", - объяснил представитель Кремля.