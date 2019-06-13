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Рубрика: В мире

В пригороде Лос-Анджелеса на мужчину напала медведица

Необычный случай произошел в одном из самых густонаселенных штатов США. В пригороде Лос-Анджелеса (Сьерра-Мадре) на мужчину напала медведица. Она защищала своего детеныша, оказавшегося во дворе одного из домов.

Фото: iStock
Тувинец выжил после нападения медведя, укусив его за язык

Охранявшая территорию собака накинулась на косолапого. На лай прибежала мамаша. Хозяин попытался спасти своего домашнего питомца и толкнул медведицу. В ответ животное укусило мужчину за правое колено.

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли представители отдела охраны дикой природы Калифорнии. Они на время усыпили медведицу и ее детеныша, а потом на автомобиле увезли в безопасное место.

Владельца дома отправили в больницу. Его собака не получила серьезных травм.

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