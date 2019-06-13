В Санкт-Петербурге прошел концерт, посвященный 70-летию дипотношений между Россией и Китаем

Союз китайских художников и музыкантов и Государственный русский оркестр им. В.В. Андреева устроили концерт в Санкт-Петербурге. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Вечером 11 июня в концертном зале Капелла в Санкт-Петербурге Союз китайских художников и музыкантов в России и Государственный русский оркестр им. Андреева устроили концерт в честь 70-летия основания Нового Китая и 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Советник по культуре Генконсульства Китая в Санкт-Петербурге Чжуан Цзяньпин подчеркнул, что за 70 лет развития китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными. 70-летний исторический опыт доказывает, что Китай и Россия всегда были хорошими соседями и настоящими партнерами, между которыми никто не мог посеять рознь.