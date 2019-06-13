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13.06.2019 20:48
Рубрика: Культура

Вера Чайковская адресовала свою новую книгу читателям-привередам

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
"Анекдоты из пушкинских времен" и другие новеллы, Вера Чайковская, БуксМАрт, 2019.

Небольшую книжицу с "многоруким" Александром Сергеевичем на обложке московский прозаик и искусствовед Вера Чайковская адресовала читателям-привередам. Всем тем, кому, как и ей самой, неинтересны современные детективы и фантастика, историческая проза и дамские романы, но закрученных сюжетов и сильных чувств все-таки хочется.

Фото: Марина Волосевич
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник

Автор предлагает свой, на первый взгляд, не слишком оригинальный рецепт: берем Россию ХIХ века, изображаем ее максимально достоверно, со всем вниманием к деталям и... помещаем в нее выдуманных героев.

Но это еще не все. Туда же помещаем и персонажей, в то время существовавших, - те же Пушкин или Вяземский пусть второстепенные, но тоже действующие лица.

У Веры Чайковской при таком сплетении реального и фантазийного результат выходит удивительный. Вроде только что читал в предисловии забавную историю о молодом человеке, который безуспешно "гуглил" героев этих новелл, но то и дело пытаешься поступить так же. Так что, "слишком чернявой" Зизи Крюгер не существовало? И князя Долгорукого (не Юрия, а Петеньки) тоже? Быть не может! "Все они - авторская выдумка", - снова возвращаешься к предисловию, и становится как-то очень жалко. Ведь они могли существовать на самом деле, а то, как до нас дошли их истории, - случайно увиденный где-то портрет, записка под музейным стеклом, архивы - только добавляет им детективной остроты. Справедливости ради надо сказать, что выдумка выдумкой, но большинство героев - это в основном художники и писатели - все-таки имеют прототипы.

Основу "Анекдотов" составляют несколько различных по темам триптихов.

Вообще, по словам писательницы, эта книга - ее давняя мечта. Сами рассказы написаны еще в начале 2000-х, но публиковались (а некоторые до этого не выходили вовсе) в разных журналах и еженедельниках по отдельности. Слово "анекдоты" здесь, разумеется, употребляется не в привычном нам смысле, а в смысле все тех же пушкинских реалий - это совсем необязательно смешные истории, но обязательно с неожиданной концовкой.

Впрочем, время барышень, графинь и князей - не единственная эпоха, в которую читателю предлагают погрузиться, читая сборник. Есть здесь и Италия периода Возрождения. Это очень короткие и "острые" рассказы, вольная стилизация итальянских новелл, но с явными аллюзиями на российскую действительность. Они определенно добавляют книге этакой карнавальной веселости. Венеция - что с нее взять!

Отдельно в "Анекдоты" вошла "Юдифь и судьба" - свободная фантазия на тему известной библейской истории. Автор надеется, что этот завершающий штрих сборника "заставит задуматься о том, как близко и как горячо то, о чем повествуется в древних книгах".

Фото: wikipedia.org
Русский путь Петра Чаадаева

- Книжка получилась маленькая, но я и хотела, чтобы ее можно было прочесть, как говорится, "за одну ночь". И еще, чтобы все эти якобы исторические сюжеты происходили как бы с самим читателем, были для него живыми, - говорит Вера Чайковская.

В общем, поклонникам неожиданных сюжетных поворотов этот сборник точно придется по сердцу. Как и тем, кто неравнодушен к превратностям любви - почти в каждой из новелл обыгрывается тема чувств, влюбленности. Но сделано это не слащаво и приторно, а свежо и аккуратно.

Ну а если захочется чего-нибудь все же исторически подлинного, то не стоит забывать, что на счету писательницы целый ряд научных трудов о выдающихся художниках: Брюллове, Кипренском, Тышлере. Отдельное издание посвящено трем мастерам ХХ века - Роберту Фальку, Кузьме Петрову-Водкину и Александру Самохвалову.

Культура Литература Александр Пушкин Гид-парк
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