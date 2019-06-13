Во Львове местные жители загорали на воинских захоронениях

Несколько десятков человек во Львове вышли позагорать на территории воинских захоронений, расположенных возле Лычаковского кладбища. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на размещенные в Facebook фотографии жителя Львова, руководителя Художественного фонда им. короля Данила Роман Грыцькива, который первым заявил о безобразном поступке своих земляков.

Он рассказал, что жители устроили "пляж" на Марсовом поле возле Лычаковского кладбища на улице Мечникова, похожего на воинские захоронения в Европе. Здесь похоронены около 3,5 тысячи советских военных и жертв сталинских репрессий. Кладбищу в этом живописном месте более 100 лет, и сначала здесь хоронили военных австрийской и союзных армий, погибших во время Первой мировой войны, сообщает ТСН. В конце 40-х годов была проведена эксгумация их останков, и вместо этого пантеона был создан советский военный мемориал, который с двух сторон как раз окружает Лычаковское кладбище.

Добропорядочный гражданин попросил местные власти оградить захоронения и установить соответствующие таблички с целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил.

Сообщение вызвало мощный общественный резонанс среди львовян и украинцев, которые в целом назвали этот неблаговидный поступок осквернением памяти павших и выразили недоумение, как "загорающие не побоялись негативной энергетики, которая существует на кладбище. Но были и те, кто не увидел в этом ничего зазорного.