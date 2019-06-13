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13.06.2019 14:04
Рубрика: Легковые авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотник

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Первый серийный автомобиль, способный передвигаться без участия водителя, создан на базе флагманского кроссовера Volvo XC90.

Машина оборудована резервными системами рулевого управления и торможения, чтобы в случае возникновения внештатной ситуации автомобиль остановился с соблюдением всех правил. Также беспилотное такси оснащено рядом дополнительных датчиков и радаров, позволяющих безопасно маневрировать в городском трафике.

Соглашение о сотрудничестве между Volvo и Uber было заключено в 2016 году. По нему шведский автопроизводитель является основным поставщиком машин для автопарка Uber, а последняя в свою очередь предоставляет доступ к своим наработкам в области автономного вождения.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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По словам Хокана Самуэльссона, президента и исполнительного директора Volvo Cars, к середине следующего десятилетия треть всех продаваемых автомобилей марки будут беспилотниками.

Технологии автономного вождения внедрят в модели Volvo следующего поколения, которые будут спроектированы на архитектуре SPA2. Такие машины появятся в начале 2020 года. Стоит отметить, что беспилотники смогут выполнять свои функции только в строго отведённых местах: на автомагистралях и кольцевых автодорогах.

В Volvo отметили, что автономное вождение безусловно является частью будущего, которое поможет в значительной мере повысить безопасность дорожного движения, но только при одном условии: если все автомобили на дороге - беспилотники. До этого момента машина будет прекрасным помощником, который избавит человека от рутины вождения, например, при движении в пробке.

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#Volvo