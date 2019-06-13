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13.06.2019 02:05
Рубрика: Спорт

Вратарь сборной России извинился за скандал в столичном аэропорту

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер питерского "Зенита" и российской сборной Андрей Лунев рассказал подробности нашумевшего инцидента в аэропорту "Внуково". Слова футболиста приводит телеканал "360".

Сообщалось, что Лунев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на стойке регистрации. Все случилось, когда он пытался сесть на рейс до Санкт-Петербурга.
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Из-за действий Андрея сотрудники авиакомпании вызвали полицию, и спортсмена увели в дежурную часть. В результате он заплатил штраф в размере тысячи рублей за нецензурную лексику в общественном месте.

По словам Лунева, он просто не сдержал эмоций. "Это неправильно. А то, что авиакомпания себя так повела, так они все делали по закону. Просто мы торопились, и все складывалось так, что мы могли остаться в Москве и пропустить рейс. Из-за спешки все так и случилось", - объяснился голкипер.

Лунев признался, что он был слегка пьян, но при этом вел себя адекватно. А полицию сотрудник вызвал, потому что обиделся на шутку футболиста в свой адрес из-за того, что долго проводил оформление документов.

"Сожалею о случившемся. При этом я рад, что все завершилось благополучно", - подытожил Лунев.

Из-за задержания в аэропорту Андрей улетел в Санкт-Петербург другим рейсом.

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