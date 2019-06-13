Выбраны первые девять проектов для экспериментов на китайской космической станции

Проекты представили 23 учреждения из 17 стран - Швейцарии, Польши, Германии, Италии, Норвегии, Франции, Испании, Нидерландов, Индии, России, Бельгии, Кении, Японии, Саудовской Аравии, Китая, Мексики и Перу. Разработчиками выступили как государственные организации, так и частные лица. Проекты касаются космической астрономии, микрогравитации, биотехнологий и многих других сфер научных исследований.

В мае прошлого года инженерный офис Программы космических пилотируемых полетов КНР и Управление ООН по вопросам космического пространства совместно выступили с заявлением о возможности сотрудничества. В рамках данного сотрудничества странам всего мира предлагается использовать будущую китайскую космическую станцию для совместного проведения экспериментов внутри и вне станции. Кроме того, совместно были учреждены комитет по оценке и отбору проектов и международная группа по проведению экспертной оценки, а также разработан план и стандарты работы по отбору проектов, где основное внимание уделяется научной составляющей каждого проекта и реальности его воплощения. Первые девять проектов были выбраны после двух раундов обсуждения.

Сообщается, что китайскую космическую станцию построят примерно в 2022 году. Она будет иметь уникальное преимущество в поддержке крупномасштабных междисциплинарных исследований в области космической науки, проверки космических технологий и применения их в космосе.