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Вышли трейлеры "Амфибии" - сериала от создателей "Гравити Фолз"

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    13.06.2019, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Disney показал целый пук характерных промо-видео анимационного сериала "Амфибия" (Amphibia), продолжающих веселье опубликованного чуть ранее разухабистого трейлера.

Ценно: шоураннер "Амфибии" - Мэтт Брейли, работавший над "Гравити Фолз". Причем полученный результат так приглянулся боссам, что сериал еще до премьеры первого сезона был продлен на второй.

 

Премьера, кстати, уже 17 июня.

 

В центре нарисованной истории - тринадцатилетняя эгоцентричная барышня Энн, которая сказочным образом - при помощи музыкальной шкатулки - попадает в населенный разумными лягухами болотный мир Амфибия, где под влиянием юного розового земноводного по имени Сприг проходит курс перевоспитания в лучшую сторону.

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