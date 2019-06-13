Вышли трейлеры "Амфибии" - сериала от создателей "Гравити Фолз"

Disney показал целый пук характерных промо-видео анимационного сериала "Амфибия" (Amphibia), продолжающих веселье опубликованного чуть ранее разухабистого трейлера.

Ценно: шоураннер "Амфибии" - Мэтт Брейли, работавший над "Гравити Фолз". Причем полученный результат так приглянулся боссам, что сериал еще до премьеры первого сезона был продлен на второй.

Премьера, кстати, уже 17 июня.

В центре нарисованной истории - тринадцатилетняя эгоцентричная барышня Энн, которая сказочным образом - при помощи музыкальной шкатулки - попадает в населенный разумными лягухами болотный мир Амфибия, где под влиянием юного розового земноводного по имени Сприг проходит курс перевоспитания в лучшую сторону.