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13.06.2019 17:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Заявления о бегстве иностранного капитала из КНР опровергли статистикой

В мае нынешнего года американские торговые палаты в КНР сообщили, что 41 процент работающих в Китае предприятий с участием американского капитала уже начали или рассматривают возможность переноса производства в другие страны. Наиболее популярными направлениями выноса производства из КНР названы страны Юго-Восточной Азии и Мексика. Эта статистика выглядит крайне сомнительной, учитывая данные Минкоммерции КНР, пишет в своем комментарии  информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Приводятся следующие данные: за первые пять месяцев 2019 года объем фактически освоенных иностранных инвестиций в Китае увеличился на 6,8 процента по сравнению с аналогическим периодом минувшего года. На фоне значительного сокращения иностранных инвестиций во всем мире эти темпы роста показывают, что Китай по-прежнему остается местом, куда иностранные инвесторы несут деньги. Разваливается версия американской стороны о том, что повышение таможенных пошлин в американо-китайской торговле заставляет иностранные компании уходить из Китая. На самом деле Китай продолжает привлекать иностранные компании за счет непрерывного улучшения инвестиционного климата.

Иноинвестиции в КНР за первые 5 месяцев этого года продемонстрировали две особенности: во-первых, в отличие от прежней сборки и обработки иностранные инвесторы все больше вкладывают в высокотехнологичные отрасли производства. Объем освоенных иностранных инвестиций в отраслях высоких технологий в Китае вырос на 47,2 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Рост инвестиций в промышленность с высокими технологиями и индустрию услуг с высокими технологиями составил 23,2 процента и 68,9 процента соответственно.

Во-вторых, сохранена хорошая тенденция роста инвестиций из таких главных зарубежных источников капитала для Китая, как Республика Корея, Япония, США, Германия и Евросоюз. Рост инвестиций из США в Китай составил 7,5 процента по сравнению с аналогическим периодом прошлого года. Все эти данные показывают, что версия о том, что повышение таможенных пошлин якобы влечет исход иностранных компаний, в том числе американских, из Китая - ложная.

Данные Конференции ООН по торговле и развитию показывают, что в 2018 году поток иноинвестиций в мире снизился на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом, в частности, объем иноинвестиции, привлекаемых США, снизился на 9 процентов. Вместе с тем у Китая этот показатель не уменьшился, а вырос на 4 процента. За первые 5 месяцев этого года объем привлекаемых в Китай иностранных инвестиций продолжает увеличиваться, его рост составил 6,8 процента, что в очередной раз доказало привлекательность высококачественного развития китайской экономики.

В Шанхае началось строительство огромного завода компании Tesla, British Telecom стала первой международной компанией, получившей у министерства промышленности и информатизации КНР лицензию на действие по всему Китаю. Высокопоставленные представители таких транснациональных корпораций, как Qualcomm, OSI Group, Jaguar Land Rover Corporate и Schneider Electric, заявили о готовности продолжать осваивать китайский рынок, чтобы получить дивиденды от развития КНР.

В комментарии подчеркивается, что, несмотря на инициированные американской стороной торговые трения, которые принесли неопределенность мировой экономике, Китай продолжает расширить внешнюю открытость, еще эффективнее осваивает иностранные инвестиции, защищает законные права и интересы иностранных компаний, предоставляет им лучшие услуги. Китай на сегодня является одним из самых надежных партнеров для сотрудничества в мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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