"Бриенна Тарт" из "Игры престолов" сыграла в постановке Шекспира

Замечательная британская актриса Гвендолин Кристи сыграла в постановке по комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Как сообщает The Guardian, сорокалетняя актриса и "альтернативная" модель для начала появилась в спектакле, разыгранном на сцене лондонского Bridge Theatre, в роли Ипполиты, королевы амазонок, "запертой в стеклянном футляре". После чего выходит и в другом образе - Титании, королевы фей.

Все это сопровождается разного рода модной механикой, перемещающейся под песни Бейонсе.

Постановкой занимался режиссер Николас Хитнер, зарекомендовавший себя нетрадиционным прочтением пьес Шекспира. В частности - в прошлом году огромным шлягером в культурной среде стал его "Юлий Цезарь".

При этом наблюдатели пророчат, что в "Сне" товарищ, похоже, переусердствовал по части постмодернизима и триумф "Цезаря" вряд ли повторит.

Премьера спектакля состоялась 12 июня. Продлится шоу до 31 августа.

Помимо роли женщины-рыцаря в GOT, 190-сантиметровая Кристи известна ролью капитана Фазмы в "Звездных войнах", сериалом "Вершина озера", фильмами "Воображариум доктора Парнаса", "Теорема Зеро", "Голодные игры".