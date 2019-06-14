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14.06.2019 / 22:41
Коллекция

Bvlgari презентовала ювелирную коллекцию Cinemagia

Модель Лили Олдридж, генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен и креативный директор бренда Лючия Сильвестри. Фото: Предоставлено Bvlgari
Модель Лили Олдридж, генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен и креативный директор бренда Лючия Сильвестри. Фото: Предоставлено Bvlgari

Коллекция посвящена искусству кино, а точнее - эпохе расцвета итальянской киностудии Cinecittà, с которой бренд связывают давние отношения.

За дизайн новой линии украшений отвечала креативный директор Bvlgari Лючия Сильвестри.

Презентация коллекции прошла на итальянском острове Капри. Генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен собрал на вилле Чертоза звездных гостей, среди которых были замечены Алисия Викандер, Кейт Хадсон, Лили Олдридж, Ума Турман, Ева Грин и Летиция Каста и многие другие. Также здесь присутствовала российская актриса, амбассадор бренда Светлана Ходченкова.

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