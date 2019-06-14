Bvlgari презентовала ювелирную коллекцию Cinemagia

Коллекция посвящена искусству кино, а точнее - эпохе расцвета итальянской киностудии Cinecittà, с которой бренд связывают давние отношения.

За дизайн новой линии украшений отвечала креативный директор Bvlgari Лючия Сильвестри.

Презентация коллекции прошла на итальянском острове Капри. Генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен собрал на вилле Чертоза звездных гостей, среди которых были замечены Алисия Викандер, Кейт Хадсон, Лили Олдридж, Ума Турман, Ева Грин и Летиция Каста и многие другие. Также здесь присутствовала российская актриса, амбассадор бренда Светлана Ходченкова.