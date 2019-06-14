Чем привлекала и знаменитых, и безвестных москвичей эта местность в XIX - начале ХХ века

Цари, губернаторы и купцы

Еще екатерининский генерал-губернатор Москвы (1784-1786 гг.) Я.А. Брюс получил в Сокольниках участок в верховьях реки Рыбинки. За двухэтажным каменным домом в псевдоготическом стиле был разбит огромный сад-огород площадью почти в 100 гектаров и устроены три пруда.

С 1808 г. хозяином усадьбы стал Ф.В. Ростопчин, "дачу посещали приглашенные, но она не была чужда и прочей публики, потому что и местность, и устройство ее были прекрасны"1. Во время недолгого пребывания Ростопчина в должности генерал-губернатора Москвы в 1812 г. здесь находилась его резиденция. При сдаче Москвы ее пришлось оставить. В своих "Записках о 1812 годе" Ростопчин с сожалением писал: "Оставлена была мною полная обстановка: картины, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами. Хотя я и наперед был уверен, что все это будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие понесены были другими, и стать на один уровень с жителями, имевшими в Москве свои дома"2.

Французы дачу не пожалели, она сгорела в пожаре Москвы.

Необычная дача Р.В. Пфейфера в Сокольниках.

С XVII в. Сокольники служили царскими охотничьими угодьями и загородной монаршей резиденцией с потешным дворцом. В 1826 г. "за уничтожением птичьей охоты" Николай I передал Сокольничью слободу и ее хозяйство из ведения Оружейной палаты в ведомство Экспедиции Кремлевского строения3, приказав разобрать потешный двор и устроить городской парк4. Пустующие участки на территории бывшей слободы вскоре стали сдавать в аренду частным лицам на 48 или 99 лет в рамках "чиншевого права"5, что ознаменовало начало дачного строительства. К 1879 г., на момент перехода Сокольнического парка (создан в 1845-1847 гг.) в собственность города, около 16% от всей его площади находилось в "чиншевом владении", в основном под дачами6. Сдача в наем приносила неплохой доход владельцам.

Путеводитель 1867 г. сообщал: "Сокольники теперь усеяны многими прелестными дачами, которые каждое лето бывают заняты лучшим московским обществом. Здоровый воздух, близость соснового леса, избранное общество, многолюдные гулянья, разные увеселения, музыка, летние балы, представления на даче Брауна, целебные ванны, прелесть дачной жизни - все это привлекает в Сокольники на лето многочисленное общество"7.

Объявление о сдаче дач в Сокольниках.

После 1875 г. сюда была проведена линия конной железной дороги (конки). Многие дачи были оснащены водопроводом, электричеством, теплой ванной, мебелью, в объявлениях о сдаче особо отмечалось "удобное сообщение трамваем". Недвижимость в Сокольниках стоила дорого. Например, 8-комнатная дача Котовой с купаньем на Оленьем проезде в 1907 г. сдавалась за 550 рублей за летний сезон (обычно с мая по сентябрь). Аналогичная дача в Быково стоила вдвое дешевле - 275 рублей8. Разброс цен на дачи в Сокольниках был велик: от 100 до 2000 рублей за дачу в 1907 г.9 Цена зависела от оснащенности и транспортной доступности.

"Кто-кто в теремочке живет?"

В Сокольниках селились большими семьями. С середины XIX в. здесь обосновались Алексеевы, Лямины, Стахеевы, Смирновы, Абрикосовы, Четвериковы, Лепешкины, Бахрушины и другие представители купеческих фамилий. В романе "Виновата ли она?" (1855) А.Ф. Писемский сравнивал Сокольники с "маленьким уездным городком": "Все узнают друг об друге до малейших подробностей: узнают, кто какого характера, с кем знаком и на каком основании знаком, кто что делает и, наконец, кто что ест... Начавшиеся здесь новые знакомства, особенно между дамами, часто развиваются к первому сентября в тесную дружбу, и наоборот. Хорошо знакомы семейства, переселившиеся вместе на дачу с единственною целью, чтобы чаще видаться, уезжая отсюда, совсем уж не видятся"10.

Популярный в XIX в. беллетрист Скавронский придерживался похожего мнения: "Сокольники разрослись чуть ли не в целый город; это будто выселки Москвы, в них в самое короткое время свалили не один десяток тысяч деревьев, и в образовавшихся просеках все строятся и строятся; на них во всем: в постройке, в удобствах, в образе жизни, даже в манере гулять - лежит купеческий характер. В лесу кругом по причине близости фабрик куча черного народа, купец - хозяин в Сокольниках; в них его и хорошие и дурные стороны: раскатистая русская песня по роще - и заугольное пьянство где-нибудь у услужливого Федьки или Васьки, строгий семейный быт"11.

Дачу в Сокольниках снимали и представители творческой интеллигенции, среди них А.И. Куприн, Н.С. Лесков... А.П. Чехов приезжал сюда в гости. Композитор П.И. Чайковский писал своей покровительнице и другу Н.Ф. фон-Мекк в 1880 г., владевшей здесь дачей: "Полагаю, что Вы уже в Сокольниках. Дай Вам бог хорошей погоды. Сокольники с их чудным лесом могли бы быть прелестным местом, если бы были подальше от Москвы"12. Мекк предлагала Чайковскому жить у нее, но достоверных сведений о пребывании здесь композитора не сохранилось.

Н.Ф. фон Мекк, русский меценат, подруга П.И. Чайковского.

Загородные резиденции ничуть не уступали московским, правда, были в основном деревянными. Самые роскошные дачи находились на 3-м и 6-м Лучевых просеках. Каждая дача была неповторимой. Пожалуй, самым оригинальным зданием была двухэтажная дача владельца московской технической конторы Р.В. Пфеффера, спроектированная архитектором А.У. Зеленко, которую называли "органическим домом". При строительстве дачи деревья вокруг нее и на ее месте не были срублены, их стволы и ветви использовали в качестве каркаса для дома. Живые деревья подпирали антресоли и лестницу, перилами служили переплетенные ветви. Различные детали интерьера были выполнены из дерева и коры. Будуар хозяйки дома, располагавшийся на втором этаже, представлял собой застекленную с трех сторон комнату, куда солнечный свет проникал сквозь стволы берез.

Сокольники. Алексеевский просек. Открытка начала ХХ в.

"Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы Сокольничьей заставы"13, - восхищался красивой архитектурой сокольнических дач М.Н. Загоскин еще в середине XIX в. Ему вторил анонимный журналист в 1902 г.: "Самое именитое замоскворецкое купечество на дачный сезон переселяется в Сокольники. Их шикарные дачи-особняки подчас напоминают конструкцией те же самые замоскворецкие дома-особняки - только малость полегче материал будет... Ну, и фантазии архитектор больше допустил... А так дом на совесть, - хоть зимой живи"14.

Сокольники постепенно обустраивались, во что вкладывали силы и средства те, кто любил здесь отдыхать в летние месяцы15. Так, в 1863 г. по инициативе И.А. Лямина и Д.С. Лепешкина, купцов первой гильдии, в Сокольниках была построена летняя деревянная церковь Св. Тихона Задонского (арх. П.П. Зыков), перестроенная в 1875 г. (арх. И.С. Семенов). Благодаря Ляминым были замощены многие дорожки в парке и подъезды к дачам. И.А. Лямин председательствовал в Комиссии по благоустройству Сокольников и жертвовал немалые суммы на нужды парка.

Карикатура в журнале "Будильник". 1911 г.

"Ее встретили двое грабителей..."

Отдых в Сокольниках нередко омрачался криминальными происшествиями. В московских газетах регулярно писали о происшествиях. "28 мая 1903 г. квартирующая на даче Бутюгиной в Сокольнический роще, дочь статск. советн. Е.Д. Арбатская, возвращаясь с прогулки в 6 часов вечера, шла от Сокольнической заставы домой. Дорогою около сада Абрикосова, ее встретили двое грабителей, которые начали отнимать у нее ридикюль и зонтик; г-жа Арбатская стала звать на помощь. Хотя грабители оборвали у ридикюля цепочку и изломали зонтик, но г-жа Арбатская ни ридикюля, ни зонтика из рук не выпустила, а грабители, испугавшись ее крика, бросились бежать и скрылись", - сообщала газета "Московский листок"16. В министерство государственных имуществ, а затем в Московскую управу поступали многочисленные жалобы на шумные пьяные толпы: "Невозможно никому из порядочного сословия с семейством своим войти в рощу и сделать шагу, чтобы не встретить поразительных сцен: или пьяных, валявшихся на земле в неприличном виде или пьяных, стоявших у деревьев в бесстыдной позе ... частые ссоры и драки между торговцами и пьяными посетителями с извержением бесстыдных ругательств"17.

Беспорядки связывали с распространенной в роще чайной торговлей, а с конца ХIХ в. с отсутствием электрического освещения. Чайную торговлю так и не свернули, а вот электрическое освещение провели, способствуя, пусть небольшому, сокращению уровня преступности. В начале XX в. начали поступать жалобы на велосипедистов и автомобили, которые ездили по просекам. Возможно, благодаря ходатайствам дачников дума упорядочила и ограничила проезд по парку.

Карикатура в журнале "Будильник". 1883 г.

Летние забавы

Вопреки распространенному мнению о дачной скуке, в Сокольниках ей не было места. В парке и около него было немало развлечений на любой вкус и достаток. Дачники были завсегдатаями местных увеселительных садов (а их здесь было пять) - летних развлекательных заведений с платой за вход. Здесь публику ожидали театральные представления, музыка на открытой эстраде, ресторан, аттракционы, тир, кегельбан и множество других развлечений. Купцы отдыхали на широкую ногу, а те, кто победнее, редко заказывали в садах столик. Для отдыхающих работали кафе, рестораны и чайные, находившиеся на специально отведенных участках в разных уголках парка. Первоклассный ресторан "Золотой якорь" И.А. Кучерова на Ивановской улице (современная Маленковская) работал до 5 утра и славился не только кухней, но и своими цыганскими хорами и варьете-программами. Любители высокого искусства посещали симфонические концерты на Сокольническом кругу, проходившие в Царском павильоне с начала 1870х гг.

После революции

"В Сокольниках у нас было три комнаты. Одна - большая, в ней стоял молчаливый рояль и бильярд, на котором много играли. ... Жить в Сокольниках было далеко и трудно - без ванны, ледяная уборная"18, - это отрывок из "Пристрастных рассказов" Лили Брик. В 1924-1926 гг. Брики и Маяковский круглогодично снимали здесь дачу. После национализации многие сокольнические дачи отдали под коммунальные квартиры, госпитали, санатории, детские дома, больницы и школы19.

А вот детские воспоминания военных лет писателя Хруцкого: "Сначала мы ехали на метро до станции "Сокольники", потом на трамвае, который, весело постукивая на рельсах, бежал сквозь сокольнические рощи, мимо аккуратных домиков. В сорок четвертом году там еще была дачная зона. Мы ехали на день рождения маминой приятельницы. Дачка их, покрашенная салатовой краской, стояла в глубине участка. Солнце, веселый домик, белые березы с облетающими листьями создавали ощущение тихой радости"20.

Дачи доживали свои последние годы. В 1950-1970е гг. их сменили многоквартирные дома.