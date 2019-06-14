Новости

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро 07:29
Люди старшего возраста смогут выйти на рынок труда самозанятых 07:17
Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США 07:07
В Забайкалье задержан занимавшийся пропагандой терроризма мужчина 06:47
Дожди с грозами обещают столичные метеорологи в пятницу 06:34
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры 06:06
Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов 05:25
В фестивале "Сахалинская рампа" участвуют театры из пяти стран 05:14
США испытали прототип гиперзвуковой ракеты 05:02
В столицу Индонезии стянуты дополнительные силы полиции и армии 04:45
Индия создаст собственную космическкую станцию 03:51
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ 03:47
В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори 03:25
Сбой возник в работе соцсети Instagram 02:41
Израиль нанес удары по базе боевиков в секторе Газа 02:10
США направили в Оманский залив ракетный эсминец USS Mason 01:35
Инцидент в Оманском заливе обсудят в СБ ООН 00:18
Трампа потроллили в соцсетях за общение с "принцем китов" 00:04
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом 13.06.2019
Пожар в Измайловском кремле потушен 13.06.2019
В Москве загорелся Измайловский кремль 13.06.2019
В Москве байкер насмерть сбил пешехода и погиб сам 13.06.2019
Проведение Грушинского фестиваля оказалось под угрозой срыва 13.06.2019
К 75-летию Победы в Великой Отечественной учредят юбилейную медаль 13.06.2019
Вышел первый трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" Кинга 13.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 06:34
Рубрика: Общество

Дожди с грозами обещают столичные метеорологи в пятницу

Текст: Ирина Огилько
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В столичном регионе в пятницу синоптики прогнозируют дожди с грозами, воздух прогреется максимум до +22 градусов. Об этом рассказала "РГ" Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
В Петербурге зафиксирована аномальная жара

На погоду в центральной части страны сейчас влияет скандинавский циклон. В первой половине дня осадки маловероятны, а вот ближе к полудню погода начнет портиться. Временами возможны дожди с грозами. "Осадки продолжатся и в субботу. За двое суток сможет выпасть до 10 мм осадков", - поясняет Позднякова. Напомним, что норма осадков для июня составляет 75 мм.

В ночь на воскресенье в столице температура воздуха не опустится ниже +10 градусов (в Подмосковье метеорологи не исключают понижение температуры до +5 градусов). Зато днем солнечно, без осадков, и до +24 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в предпоследнюю неделю месяца в столицу вновь вернется жара под +30.

Кстати, 13 июня 1998 года воздух в Москве прогрелся до +33,9 градуса. А в 1900 году столбик термометра опустился до отметки +2,6 градуса.

Общество
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше
Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова
Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе