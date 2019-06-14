Дожди с грозами обещают столичные метеорологи в пятницу

В столичном регионе в пятницу синоптики прогнозируют дожди с грозами, воздух прогреется максимум до +22 градусов. Об этом рассказала "РГ" Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы и области.

На погоду в центральной части страны сейчас влияет скандинавский циклон. В первой половине дня осадки маловероятны, а вот ближе к полудню погода начнет портиться. Временами возможны дожди с грозами. "Осадки продолжатся и в субботу. За двое суток сможет выпасть до 10 мм осадков", - поясняет Позднякова. Напомним, что норма осадков для июня составляет 75 мм.

В ночь на воскресенье в столице температура воздуха не опустится ниже +10 градусов (в Подмосковье метеорологи не исключают понижение температуры до +5 градусов). Зато днем солнечно, без осадков, и до +24 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в предпоследнюю неделю месяца в столицу вновь вернется жара под +30.

Кстати, 13 июня 1998 года воздух в Москве прогрелся до +33,9 градуса. А в 1900 году столбик термометра опустился до отметки +2,6 градуса.