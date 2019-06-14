Индия создаст собственную космическкую станцию

Индия сообщила о планах к 2030 году вывести на орбиту собственную космическкую станцию.

При этом страна не собирается просить помощи у других государств для реализации данного проекта. Такое заявление сделал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

А вот посол Индии в России Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости сообщил, что Нью-Дели и Москва уже сотрудничают в данном направлении, и практическая работа двух стран начнется в ближайшее время.

Добавим, что еще в прошлом году в Индии началось проектирование пилотируемого корабля "Гаганьян", способного доставлять на орбиту до трех космонавтов. Первый пилотируемый полет намечен на декабрь 2021 года.