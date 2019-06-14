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14.06.2019,  
14:32
Текст:  Николай Грищенко

Как генерал Кауфман разбил бухарцев на Зерабулакских высотах

Решающая битва эпохи покорения Россией Средней Азии произошла 14 июня 1868 года (по новому стилю) на Зерабулакских песчаных холмах между Бухарой и Самаркандом. Отряд русского генерал-адъютанта Константина Кауфмана, численностью 2000 пехотинцев и казаков, наголову разгромил 35-тысячное войско бухарского эмира Музаффара. Потери сторон составили 63 и около 3500 человек соответственно.
Фото: wikipedia.org Художник Николай Каразин - "Битва при Зерабулаке". Фото: wikipedia.org
Художник Николай Каразин - "Битва при Зерабулаке". Фото: wikipedia.org

Бой между войском Бухарского эмирата и экспедиционным отрядом Туркестанского военного округа довольно подробно описан историками. Ведь с русской стороны в нем участвовали известные в будущем личности - художник, а тогда поручик Николай Каразин и подпоручик Алексей Куропаткин, который в последующем дослужился до звания генерал-адъютант. События развивались следующим образом.

Сражение началось в четыре часа утра. Полковник Александр Пистолькорс, командовавший авангардом, повел своих солдат в атаку на левый фланг неприятеля. Одновременно двинулись казаки, а артиллерия начала стрелять картечью по бухарской пехоте. Сарбазы, не ожидавшие такого напора, дрогнули и побежали. Казаки кинулись в погоню, но бухарская пехота, как только вышла из-под картечного обстрела, снова построилась и начала отступать организованно по всем правилам. Тем временем батальон пошедших в рукопашную русских пехотинцев численностью 280 человек оказался неожиданно окружен бухарцами: спереди наседала вражеская пехота, с тыла зашла узбекская конница. Тем не менее батальон, ударив в штыки, смог пробиться к основным частям. Потери при этом составили всего 17 человек ранеными.

Фото: Ellywa/wikipedia.org
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14 русских полевых орудий продолжали вести обстрел и постепенно отступать стала вся бухарская армия. К десяти часам утра узбекская и туркменская конница бежала. Из всего 35-тысячного войска у эмира Музафара осталось только 200 человек личной охраны и 1000 пеших сарбазов, а остальные - разбежались. Победителям достались богатые трофеи.

Одним из важных факторов победы при Зерабулаке было применение русскими новых казнозарядных игольчатых винтовок системы Карле, принятых на вооружение в 1867 году. Скорострельность (шесть выстрелов в минуту) и дальнобойность (850 метров) этих винтовок не шли ни в какое сравнение с боевыми возможностями дульнозарядных кремневых бухарских солдат.

Фото: Wikimedia.org
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Свой немалый вклад в победу внесли новые нарезные 76-мм и 87-мм казнозарядные артиллерийские орудия с клиновыми призматическими затворами. Изменения затронули не только конструкцию стволов, но и лафетов. Если до этого лафеты в русской полевой артиллерии были деревянными, то орудия 1867 года уже устанавливались на железные лафеты с подъемными и поворотными механизмами. Пушки, разработанные под руководством выдающегося ученого-артиллериста Николая Маиевского, имели большую скорострельность, кучность и дальность стрельбы. Кроме того, объем разрывного заряда увеличился в три раза, облегчилась разработка трубок и взрывателей.

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