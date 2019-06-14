Как правильно пользоваться духами летом

Основатель парфюмерного бренда Сергей Губанов рассказал, как правильно наносить духи и можно ли пользоваться парфюмом на масляной основе в жаркую погоду.

По словам эксперта, чтобы грамотно нанести парфюм, нужно сделать облако, нажав на пульверизатор два-три раза, и войти в него.

"Затем немного постойте в нем, подождите, пока облако осядет, и можете смело выходить в свет", - рассказал Губанов aif.ru.

Еще один вариант - нанести духи на деталь одежды. Качественный парфюм не оставит пятен и будет отлично держаться.

Также эксперт отметил, что духи на масляной основе в жаркую погоду лучше наносить на кончики волос. Достаточно двух-трех капель парфюма.

Что касается распространенного мнения о делении ароматов на "зимние" и "летние", то, по словам Губанова, это всего лишь стереотип.

"Если вы любите более тяжелые духи, можете использовать их круглый год, просто будьте аккуратны с ними в жару", - отметил парфюмер.