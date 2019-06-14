Montblanc обновил коллекцию ручек StarWalker

Фото: Предоставлено Montblanc

Запуск коллекции приурочен к 50-летнему юбилею выхода Нила Армстронга на поверхность Луны 21 июля 1969 года.

В новой линии StarWalker представлены пишущие инструменты с корпусом из драгоценной смолы - полностью в черном цвете с контрастными металлическими элементами отделки. Одновременно здесь есть серия ручек Doué также с корпусом из черной смолы в сочетании с колпачком, выполненными из металла. Кроме того, в коллекцию входит серия пишущих инструментов, выполненных полностью в металле. В каждой серии доступны перьевые и шариковые ручки, а также файнлайнеры. Более того, представлены дополнительные аксессуары: блокнот и чехол для ручки с изображением Земли из космоса. Принт с образом Земли нанесен на сияющую поверхность кожи с отделкой "металлик" - в результате получается интересный эффект: мерцание отделки проступает сквозь изображение, создавая пространственный эффект, словно перед глазами открывается картина космоса, расцвеченного сиянием звезд.

Фото: Предоставлено Montblanc

Среди декоративных элементов особенно заметен прозрачный купол на конце ручки - он призван отсылать к образу восходящей над лунным горизонтом Земли. Расположенный под углом клип по форме напоминает космическую ракету, а резьба на передней части и наконечнике имеет сходство с элементом защитной экипировки космонавта для выхода в космос, соединяющим гермошлем и скафандр.

В рекламной компании коллекции участвует Лерой Чиао - астронавт и бывший командир орбитальной станции. В свое время он провел 229 дней в космической невесомости в ходе выполнения четырех миссий.

Кстати, по задумке дизайнеров бренда, изделия коллекции StarWalker несут в себе и гуманитарную функцию: они призваны заставить задуматься о том, как важно сохранить планету и способствовать ее дальнейшему процветанию.