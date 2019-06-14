На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня

II Европейские игры в белорусской столице, которые стартуют буквально через неделю, наполняют их не только спортивной интригой, но и ожиданием очередных рекордов и отбора атлетов на токийскую Олимпиаду.

В этом уверен и первый вице-спикер Госдумы России почетный президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков, который в интервью БЕЛТА выразил уверенность, что болельщики на белорусских аренах станут свидетелями спортивной борьбы "самого высокого мирового уровня".

Европейские игры российский политик назвал очень важными континентальными состязаниями. Он напомнил, что на первых играх, которые проходили в азербайджанской столице, состязания по многим видам тоже были отборочными к Олимпийским играм. Поэтому в них участвовали сильнейшие атлеты из большинства стран Европы. И в Минске будет отбор во многих видах спорта к Олимпиаде, поэтому и уровень соревнований с точки зрения сильных спортсменов должен быть высоким".

Александр Жуков не сомневается, что Минск проведет прекрасные игры. "Как и все крупные соревнования, которые в Беларуси проходили", - резюмировал он.

Кстати, на II Европейских играх, уточняет агентство, в которых за десять дней более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, сборная России станет одной из самых представительных. Спортсмены из Союзного государства примут участие во всех видах спорта, входящих в программу состязаний.

В состав сборной РФ, как уже сообщал "СОЮЗ", включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика).

А на роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта семикратный чемпион мира по самбо, обладатель золота Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.