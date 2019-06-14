Начисления по "налогу на Google" в I квартале составили 12 млрд рублей

Сумма начислений по налогу на добавленную стоимость (НДС), который платят в России иностранные поставщики электронных услуг, в I квартале достигла 12 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.

"Для сравнения за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 миллиарда рублей, - сказал Мишустин. - Такие же поступления были за весь 2018 год, когда участники рынка отчитывались только по операциям с физическими лицами".

Глава ФНС уточнил, что 70 процентов начислений по НДС обеспечивают такие крупные игроки, как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg.

Всего на учет, по его словам, встали 1580 иностранных компаний.

Иностранные IT-фирмы платят налог c интернет-продаж в России электронного софта и контента. Такая обязанность появилась у них с вступлением в силу закона, получившего неофициальное название "налога на Google". Согласно его требованиям, зарубежные поставщики обязаны встать на учет в российских налоговых органах независимо от того, кому оказываются услуги - физическому, юридическому лицу или ИП.