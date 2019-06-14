Сериал "Чернобыль", снятый американским каналом НВО, стал одним из главных событий года. О нем спорят, ищут несоответствия, отмечают актеров. В том числе, Адама Нагайтиса, исполнившего роль Василия Игнатенко - командира военизированной пожарной охраны Припяти.

Александр Вишневский был хорошо знаком с Василием Игнатенко, которого в сериале "Чернобыль" сыграл Адам Нагайтис.

Про "Чернобыль" уже высказались многие участники и свиделеи тех событий. Например, генерал-майор Николай Тараканов (руководил операцией по удалению радиоактивных элементов из особо опасных зон) высоко оценил сериал. А ликвидатор последствий аварии Лев Бочаров (работал главным инженером третьей смены Управления строительством №605) заявил, что "правды там мало".

Корреспондент "Родины" поговорил с Александром Вишневским - он родился в селе Ильинцы (расселено после аварии), работал в Припяти, где играл и за местную футбольную команду "Строитель". В 2012-м Вишневский показывал мне город, ставший призраком.

Вишневский и сейчас бывает в Чернобыле, Припяти, на родине в Ильинцах. Недавно половина села сгорела, а его дом остался цел. Там он был в ночь, когда случилась авария.

- Утром собирался в Припять - у нас должна была быть тренировка, - вспоминает события 33-летней давности Александр. - Но автобусы уже не ходили. Тогда поехал в Чернобыль - надеялся оттуда добраться. Все было перекрыто и там. Только без конца шли колонны военной техники.

В Припять Вишневский все же попал:

- Взял мотоцикл у товарища и поехал кружным путем, там где не было военных. Город к тому моменту еще не эвакуировали. Эвакуация началась вскоре...

...Эти кадры тяжело смотреть даже тем, кто никогда не видел Припяти. Тем, кто благодаря этому сериалу вообще узнал о чернобыльской катастрофе. Что говорить о тех, кто жил там и кому предстояло навсегда оставить дом.

- Мне очень понравился сериал, - говорит Вишневский. - Давно нужно было снять такой фильм и показать людям, как все было на самом деле. То, что снималось раньше... Даже названий не запомнил, только плевался хотелось из-за увиденного. А тут... Тут тяжело смотреть. А смотрю...

Александр признается, что комок к горлу подступает, когда вспоминает ребят, с которыми играл за "Строитель" - многие из них грузили в мешки песок, который потом высыпали на горящий реактор с вертолетов:

- А пожарный Вася Игнатенко!.. Знал его лично. Он был любитель поиграть в футбол - и приглашал меня на турниры, в которых участвовали милиционеры, пожарные... Мы не так много общались, но он запомнился как добряк, очень спокойный. Настоящий мужик.

Правда, Адам Нагайтис, исполнивший роль Василия, по словам Вишневского, на настоящего Игнатенко совсем не похож:

- Другой он был, конечно. Но это не столь важно. Кто очень похож в фильме на своего героя, так это актер, сыгравший Дятлова, заместителя главного инженера станции (Пол Риттер - прим. "Родины"). Видел его не раз, но разговаоривать не приходилось.

Припятью в сериале стал один из районов Вильнюса. Многие отмечали, что в кадр попали балконы, застекленные стеклопакетами, кто-то писал, что квартиры обставлены бедно. Но это, по словам Вишневского, мелочи по сравнению с тем, что авторам и актерам удалось передать атмосферу конца 1980-х, а главное - то, что происходило после аварии.

Подлинные записи переговоров диспетчеров пожарной охраны - один из моментов, которые заставляют цепенеть и сейчас:

- Алло, Иванков (поселок на границе нынешней зоны отчуждения - прим. "Родины")!

- Да-да!

- Значит, вы выезжаете в Припять... На атомную станцию выезжаете... Там 3-й и 4-й блок - горит крыша...

- Тогда люди не осознавали, что произошло. Поэтому многие пострадали. В первую очередь, пожарные, среди которых был Вася, - говорит Вишневский. - Не так давно мы ездили на футбольный турнир памяти героев Чернобыля в Белоруссию - он проходил в городе Брагин. Смотрю - памятник Игнатенко. Знал, что Вася родом из Белоруссии, оказалось, из этих мест... А что до кадров со стеклопакетами... Слушайте, сейчас фильмы про войну снимают, где люди в новеньких чистых гимнастерках. Это ж бред!

Момент, который многих возмутил - кадры, где солдаты-ликвидаторы распивают водку, которую привозят им в большом количестве.

- Но водку действительно пили. Страшно пили. Считалось, что это будто бы помогало выводить радионуклиды... Другое дело, что люди разные. Кто-то мог нажраться, кто-то контролировал себя, - говорит Вишневский.

Домашний скот в его родном доме в Ильинцах не отстреливали, как показано в фильме. Мать Александра рассказывала, что коров уводили, а потом где-то уничтожали и захоранивали.

Она до конца жизни не могла смириться с выселением из родного дома. Некоторые жители Ильинцев (как и многих других населенных пунктов), несмотря на запрет, возвращались в свои дома. Таких называли самоселами. В Ильинцах последние старики умерли пару лет назад.

- Всем же известно, что когда шла эвакуация города, людям говорили вещи не брать. В фильме показано, что кто-то с чемоданами уезжает. На самом деле, никто даже чемоданы не брал, - рассказывает Вишневский. - Только через месяц люди стали понимать, что эвакуация эта не на один год - на всю жизнь.

Александр, правда, вскоре вернулся в эти места - работал два года в Чернобыле (полностью отселена была Припять, примыкавшая к станции) дозиметристом:

- Я открывал наряды людям на работу. С бригадой выезжал на участок, производил замеры, оценивал обстановку и подписывал допуск на определенное количество часов работы. Обычно люди работали по четыре часа. Где-то - два, где-то шесть. У каждого - именной накопитель. Выглядел, как флешка сейчас. В конце вахты накопители сдавали, информация о времени, проведенном на работе в загрязненной зоне, обрабатывалась.

Сразу после аварии - на этом в сериале сделан акцент - не было приборов, которые показывали реальный уровень радиации. Вишневский вспоминает, что это были старые армейские дозиметры. Новые появились потом. С таким он сам работал в зоне отчуждения.

Один из самых комичных эпизодов в сериале - приезд министра угольной промышленности с автоматчиками к тульским шахтерам. Выглядит так, что их отправляли в Припять под прицелом, хотя на самом деле это были добровольцы. Больше того, в сериале шахтеры на станции вообще работают голыми - из-за невыносимой жары.

- Преувеличение, конечно, но после аварии была такая температура, что сложно представить, как эти бедняги там вообще могли находиться, - констатирует Вишневский.

...Сейчас находиться в зоне отчуждения можно только в определенные дни. Как правило, всех пускают на Родину вскоре после Пасхи - на Радуницу. Родственники приезжают на могилы предков, спасая их от зарослей и забвения.

Спустя 30 лет чернобыльская катастрофа как будто стала стираться из памяти. Нет, к городу-призраку Припяти всегда большой интерес. В зону отчуждения возят экскурсии. Но уходят те, кто ликвидировал последствия аварии. В соцсетях кто-то написал, что в одном из городов, где стоит памятник ликвидаторам (их десятки на территории Украины, России и Белоруссии) к монументу принесли живые цветы. Не в апреле, к годовщине, а в начале лета, когда кто-то, очевидно, посмотрел "Чернобыль".

- Это правда, - соглашается Вишневский. - Про Чернобыль стали забывать. А после этого фильма - узнавать. Не поверите, на днях давал интервью испанскому телевидению по Скайпу. В Славутиче (город был построен после аварии, там и сейчас живут работники станции, которая продолжает действовать, в том числе, Александр с семьей - прим. "Родины") довольно много иностранцев. Есть и из Испании - занимаются строительством саркофагов для хранения радиоактивных отходов. Так вот, переводчица мне рассказала, что те, кто здесь сейчас работает, нарасхват у испанских журналистов. Ну, и меня решили расспросить - про футбольную жизнь Припяти и Чернобыля.

Что стало причиной катастрофы на Чернобыльской станции? После просмотра сериала кто-то впервые, а кто-то в очередной раз делает для себя выводы.

- Причина в том, что у нас всем управляли люди из ЦК, которые далеки от науки, - чеканит Вишневский. - В том, что оператору Топтунову, работавшему на станции в тот момент, было всего 25 лет. В том, что даже там некоторые люди вели себя с атомом цинично. Словно это не махина, а трактор. В том что люди не отдавали отчет, что может случиться....

А теперь - отдают?