Именно во время нахождения Картера на посту главы государства были установлены китайско-американские дипотношения.

Как отмечается в комментарии, сейчас наблюдается эскалация китайско-американских торговых трений и обострение двусторонних отношений. На этом фоне президенту, представляющему Демократическую партию, вручили премию, названную в честь его оппонента от Республиканской партии. Это продемонстрировало, что защиту нормальных и дружественных китайско-американских отношений поддерживают немало представителей политических элит США и что это выше узкокорыстных партийных интересов.

От Ричарда Никсона, который назвал свой визит в Китай "важной неделей, изменившей мировое общество", до Джимми Картера, который решил развивать новую модель торговых отношений Вашингтона и Пекина, - перед лицом изменяющейся глобальной обстановки американские политики от разных партий, действительно защищающие интересы своей страны, не сговариваясь, решили развивать отношения с Китаем. У них было и есть общее понимание, что лишь через сотрудничество, а не через противостояние с Китаем могут быть защищены американские интересы, может быть сохранена стабильность и обеспечено развитие в регионе и в мире.

Факты свидетельствуют, что решение этих американских политиков правильное и дальновидное: в 1979 году, когда дипотношения между Китаем и США только были установлены, объем китайско-американского товарооборота составлял лишь 250 миллионов долларов. К 2018 году этот показатель превысил 630 миллиардов долларов, увеличившись в 252 раза. В настоящее время совокупный годовой доход компаний с американскими инвестициями в Китае составил 700 миллиардов долларов США, их прибыль превысила 50 миллиардов долларов. По воспоминаниям Джимми Картера, установление дипотношений между Китаем и США было наиболее верным решением, сделанным за время его пребывания на президентском посту для углубления взаимопонимания и обеспечения мира во всем мире.

Рациональные предложения, которые озвучили опытные американские политики, должны стать основным подходом к решению проблем в отношениях между Китаем и США. Высшее руководство США должно понимать, что у Китая и США тесные контакты и общие интересы, и разрыв невозможен. Сотрудничество с Китаем - единственный верный выбор для защиты государственных интересов США, резюмируется в опубликованном комментарии.