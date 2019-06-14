Грозы, град и ливни обрушатся на Москву в ближайшие часы

В ближайшие часы в столице произойдет резкое ухудшение погоды: усилится ветер, пройдут грозы и ливневые дожди, местами ожидается град. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте главного управления МЧС по Москве.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время грозы нельзя находиться вблизи водоемов, рыбачить и купаться. Управляя в такую погоду автомобилем, необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию. Пешеходам рекомендуют не укрываться под деревьями, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.