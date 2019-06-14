Московские власти согласовали на проспекте Сахарова еще один митинг 23 июня

Как сообщили "РГ" в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, в правительство Москвы поступило еще одно уведомление о проведении митинга 23 июня. Организаторы - группа граждан в составе И. Ефремова, А. Овчарова, К. Ворович и Я. Конвай, представляющих Либертарианскую партию, сообщили, что намерены провести его в поддержку Ивана Голунова и других журналистов, подвергающихся преследованиям. Место проведения - внешняя сторона проспекта Сахарова, время проведения - с 17.00 до 19.00. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек.

Несмотря на то, что митинг с аналогичной повесткой дня состоится там же 16 июня, в ближайшее воскресенье, органы исполнительной власти Москвы согласовали проведение данного публичного мероприятия. "Охрану общественного порядка и безопасность участников обеспечит ГУ МВД России по городу Москве", - говорится в информационном сообщении департамента региональной безопасности за подписью первого заместителя руководителя Василия Олейника.