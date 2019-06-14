Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

В Хохольском районе Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла одного гектара. По предварительным данным, пострадавших от пожара нет.

Причиной возгорания назвали пал сухой травы неподалеку от полигона. Огонь попросту "дошел" до него, в результате прозвучало несколько звуков, похожих на взрывы. Однако опасности для населенных пунктов пожар не представляет: ближайшее жилье находится в 30 километрах от этого места, а складов с боеприпасами рядом нет.

По последним данным, пожар локализован. Как сообщили в Минобороны РФ, это было сделано "силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС". Теперь на полигоне "осуществляется проливка территории".