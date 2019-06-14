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14.06.2019 18:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

В Хохольском районе Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла одного гектара. По предварительным данным, пострадавших от пожара нет.

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Причиной возгорания назвали пал сухой травы неподалеку от полигона. Огонь попросту "дошел" до него, в результате прозвучало несколько звуков, похожих на взрывы. Однако опасности для населенных пунктов пожар не представляет: ближайшее жилье находится в 30 километрах от этого места, а складов с боеприпасами рядом нет.

По последним данным, пожар локализован. Как сообщили в Минобороны РФ, это было сделано  "силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС". Теперь на полигоне "осуществляется проливка территории".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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