В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы, града и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве. Об этом сообщили "РГ" в столичном департаменте торговли и услуг.

По прогнозам синоптиков, в столице местами ожидаются гроза, ливень, град, сильный ветер с порывами до 20 м/с. Непогода сохранится до 10:00 утра 15 июня.

Рестораторам рекомендовали укрепить все конструкции летних веранд и закрыть зонты. МЧС по Москве предупредило москвичей о ливнях, граде и сильном ветре 14 июня.

Напомним, в этом сезоне в городе открыто более трех тысяч веранд.