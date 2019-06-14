В Москве выступит самый древний военный оркестр мира

С 14 по 16 июня в столице пройдет Фестиваль Турции - в течение трех дней в парке "Красная Пресня" гостей будет ждать много интересного: воссозданные достопримечательности страны, национальная кухня, ремесла, танцы и, конечно, музыка. Хедлайнером главной сцены станет оркестр янычар "Мехтер" - созданный в 1289 году для основателя Османской империи Османа Гази, он считается самым древним в мире.

"Мехтер" - воплощение духа и национальной культуры Турции. Долгое время музыку, которую исполнял оркестр, слушали исключительно стоя - так ее почитали. В ХIХ веке, правда, коллектив был закрыт, но в 1954 году его возродили.

Выступление в Москве обещает быть эффектным: помимо янычарской музыки (которая, кстати, не раз становилась модным европейским трендом, ей подражали такие композиторы, как Моцарт и Россини), посетители фестиваля увидят эффектные костюмы времен Османской империи. Музыканты выступают в них до сих пор.

Что же касается инструментов, то в оркестре играют преимущественно на традиционных - это турецкие аналоги больших и малых литавр, барабанов, гобоя, трубы и цимбал. Их дополняет чевген - посох с прикрепленной наверху цепочкой с колокольчиками.

- Оркестр не теряет популярности и постоянно гастролирует: диковинные исторические инструменты и экзотическое звучание как нельзя лучше подходят для open-air мероприятий. Ну и конечно, драйв, который обеспечивает большая секция ударных, - подчеркивают организаторы.

За подробной программой Фестиваля Турции можно следить на его официальном сайте.