В Подмосковье байкер столкнулся с лосем, оба погибли

В Подмосковье мотоциклист сбил лося. От полученных при столкновении травм погибли и человек, и животное.

По данным пресс-службы областного главка МВД, столкновение произошло под Ногинском, на выезде с Горьковского шоссе. Лось внезапно выбежал на дорогу, байкер не успел среагировать на препятствие. Но знак "Дикие животные", уточняют в полиции, на этом участке был. Он как раз и предупреждает о том, что внезапно может появиться животное, поэтому нужно внимательно следить за дорогой и сбросить скорость.