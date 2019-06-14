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14.06.2019 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рассказали об опасности клубники для аллергиков

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аллергикам лучше воздержаться от употребления клубники в период обострения заболевания. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного депздрава Антонину Стародубову.

Фото: iStock
Эксперт рассказала о главных правилах выбора клубники

По словам медика, людям, которые страдают от различных аллергических реакций, стоит отказаться от употребления клубники. Особенно это касается периода обострения заболевания. Тем же, у кого противопоказаний нет, тоже не следует злоупотреблять этой ягодой - дневная норма составляет 250 - 300 г в день.

При этом, если речь не идет о чрезмерном потреблении клубники, то ягода очень полезна: она богата витамином С, содержит фолиевую кислота (витамин В9), цинк, калий и магний. Более того, в клубнике содержится меньше сахара, чем в лимонах. Еще эта ягода считается низкокалорийной (40 ккал на 100 г).

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