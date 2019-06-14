Врачи рассказали об опасности клубники для аллергиков

Аллергикам лучше воздержаться от употребления клубники в период обострения заболевания. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного депздрава Антонину Стародубову.

По словам медика, людям, которые страдают от различных аллергических реакций, стоит отказаться от употребления клубники. Особенно это касается периода обострения заболевания. Тем же, у кого противопоказаний нет, тоже не следует злоупотреблять этой ягодой - дневная норма составляет 250 - 300 г в день.

При этом, если речь не идет о чрезмерном потреблении клубники, то ягода очень полезна: она богата витамином С, содержит фолиевую кислота (витамин В9), цинк, калий и магний. Более того, в клубнике содержится меньше сахара, чем в лимонах. Еще эта ягода считается низкокалорийной (40 ккал на 100 г).