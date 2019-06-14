В Якутии подросток умер на военно-полевых сборах

В Якутии студент Мирнинского регионального технического колледжа умер на военно-полевых сборах. Причину выясняют следователи.

8 июня во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал себя плохо. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Якутии, по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.